Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко

25 Марта 2022 • 13:19 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес предложил «Барселоне» обратить внимание на защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.

Контракт Зинченко с «Сити» истекает в 2024 году. «Барселона» сейчас находится в поиске защитника, способного заменить возрастных латералей клуба – Альбу и Дани Алвеса.

В этом сезоне Зинченко не часто выходил в стартовом составе «Манчестер Сити», сыграв в АПЛ 8 матчей и сделав 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Александр Зинченко Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Нуньеса
13:33 · Англия. Премьер-лига
Американцы — главные претенденты на покупку «Челси»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли дебютировал в сборной Бразилии
13:19 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко
13:15 · Англия. Премьер-лига
Траоре может перейти в «Тоттенхэм»
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» планирует продлить контракт с Бензема, если не получится подписать Холанна
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Интер» конкурирует с «Миланом» за Ориги
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит новый контракт Марезу
12:23 · Англия. Премьер-лига
Мойес про «МЮ»: Проблема не в тренерах, их у «Юнайтед» было много
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за Ренату Саншеша
11:16 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Я буду сильно удивлён, если Салах не продлит контракт с «Ливерпулем»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в 19-летнем полузащитнике «Фулхэма»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Агуэро, Туре и Компани – претенденты на попадание в Зал славы АПЛ
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в подписании Погба
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повысил зарплату Фернандеша в два раза
Все новости
Рекомендуем