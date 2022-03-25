Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес предложил «Барселоне» обратить внимание на защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.

Контракт Зинченко с «Сити» истекает в 2024 году. «Барселона» сейчас находится в поиске защитника, способного заменить возрастных латералей клуба – Альбу и Дани Алвеса.

В этом сезоне Зинченко не часто выходил в стартовом составе «Манчестер Сити», сыграв в АПЛ 8 матчей и сделав 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.