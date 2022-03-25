«Реал» планирует продлить контракт с Бензема, если не получится подписать Холанна

«Реал» планирует продлить контракт с Каримом Бензема, если не получится подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает Defensa Central.

Бензема проводит прекрасную кампанию за «Реал» в сезоне 2021-22, забив 32 гола и отдав 13 передач в 34 матчах во всех турнирах. Однако, учитывая его возраст, мадридский клуб понимает, что в конечном итоге им придется расстаться с нападающим и остановиться на Холанне в качестве долгосрочной замены, особенно с учетом того, что контракт Бензема с клубом истекает в 2023 году.

Сообщается, что если «Реалу» не удастся выкупить норвежского форварда, клуб продлит еще на один сезон контракт с Бензема.