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«Интер» конкурирует с «Миланом» за Ориги

25 Марта 2022 • 13:03 Комментировать

«Интер» решил составить конкуренцию «Милану» в борьбе за нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги. Контракт бельгийского футболиста с "Ливерпулем" истекает в конце июня, и считается, что он хочет покинуть свой клуб в поисках регулярных выступлений в первой команде.

«Милан» был тесно связан с форвардом в последние недели, и как сообщалось ранее, клуб Серии А приближаются к соглашению с ним о бесплатном трансфере. Однако, согласно 90min, миланский «Интер» также активно борется за 26-летнего игрока. Также сообщается, что ряд клубов Премьер-лиги также проявляют интерес к Ориги, но ожидается, что нападающий присоединится к одному из миланских клубов в преддверии кампании 2022-23 годов.

Ориги забил пять голов и сделал три голевые передачи в 14 матчах за команду Юргена Клоппа в текущем сезоне.

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Интер Милан Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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