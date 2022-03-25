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«Манчестер Сити» предложит новый контракт Марезу

25 Марта 2022 • 12:30 Комментировать

«Манчестер Сити» предложит новый контракт полузащитнику Рияду Марезу, сообщает источник.

По словам журналиста Экрема Конура, «Сити» предложит Марезу новый контракт, который позволит ему оставаться в клубе до 2025 года.

Это сильно снижает шансы «Барселоны» приобрести полузащитника, нынешний контракт которого заканчивается в 2023 году.

Ранее была информация, что каталонский клуб заинтересован в покупке Мареза в качестве замены Усману Дембеле, который может покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рияд Марез
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