Мойес про «МЮ»: Проблема не в тренерах, их у «Юнайтед» было много

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес предупредил будущего тренера «Манчестер Юнайтед» о трудностях, с которым он может столкнуться в клубе.

«Я постоянно слышу о том, что «Манчестер Юнайтед» нужен топ-тренер, чтобы что-то изменить. У «Манчестер Юнайтед» были Жозе Моуринью и Луи ван Галь, два лучших тренера в мире — оба отличные, оба победители», — сказал Мойес в интервью The Athletic.

Мойес отметил, что, хотя сам не относит себя к топ-тренерам, у «Юнайтед» были отличные специалисты.

«Трудность для них сейчас состоит в том, чтобы найти тот же ритм, который они нашли при сэре Алексе. Когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете, как они играли тогда – это был действительно невероятный футбол», - сказал Мойес.