«Ньюкасл» включился в борьбу за Ренату Саншеша

«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает Calciomercato.

Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования клуба и игрока.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на полузащитника является итальянский «Милан».

В этом году в Лиге 1 24-летний полузащитник провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Контракт с «Лиллем» у него заканчивается в 2023 году.