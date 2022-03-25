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Оуэн: «Я буду сильно удивлён, если Салах не продлит контракт с «Ливерпулем»

25 Марта 2022 • 11:16 Комментировать

Экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мыслями о контракте нападающего «красных» Мохамеда Салаха.

«Я буду сильно удивлён, если Салах не продлит контракт с «Ливерпулем». А какие у Мохамеда есть ещё варианты? Ты или делаешь шаг в сторону, подписывая контракт с «Манчестер Сити», или делаешь шаг назад, переходя ещё в какой-то клуб, потому что в мире больше нет настолько сильных клубов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», — приводит слова Оуэна BBC.

Действующий контракт 29-летнего египтянина с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Мохамед Салах
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