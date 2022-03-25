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Агуэро, Туре и Компани – претенденты на попадание в Зал славы АПЛ

25 Марта 2022 • 10:16 Комментировать

Трое бывших игрока «Манчестер Сити» претендуют на попадание в Зал славы АПЛ.

Игроки «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро, Яя Туре и Венсан Компани - образовали костяк клуба в то время, когда команда пришла к своему первому чемпионскому титулу в 2012 году. Они могут стать первыми игроками «Сити», которые удостоятся чести попасть в Зал славы.

На данный момент в Зал славы введены 10 футболистов, среди которых такие имена, как Алан Ширер, Дэвид Бэкхэм и Эрик Кантона.

Попасть в этот список может футболист, который уже закончил игровую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Серхио Агуэро Венсан Компани
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