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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» заинтересован в подписании Погба

25 Марта 2022 • 10:00 Комментировать

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Sky Sports. Контракт футболиста с «Юнайтед» заканчивается в этом году и летом он может перейти в любой клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ювентус», «ПСЖ», «Барселона» и ряд других клубов. «Реал» также давно проявлял интерес к полузащитнику. В клубе рассматривают Погба, как потенциальную замену 36-летнему Луке Модричу.

В этом сезоне в АПЛ Погба провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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