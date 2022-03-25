«Реал» заинтересован в подписании Погба

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Sky Sports. Контракт футболиста с «Юнайтед» заканчивается в этом году и летом он может перейти в любой клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ювентус», «ПСЖ», «Барселона» и ряд других клубов. «Реал» также давно проявлял интерес к полузащитнику. В клубе рассматривают Погба, как потенциальную замену 36-летнему Луке Модричу.

В этом сезоне в АПЛ Погба провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.