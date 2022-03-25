Уинтербёрн: Абрахам – молодой игрок с огромным потенциалом, отличный вариант для «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Найджел Уинтерберн уверен, что форвард «Ромы» Тэмми Абрахам станет для «канониров» отличным приобретением.

«Молодой игрок с огромным потенциалом, поэтому мое мнение не меняется - он был бы отличным вариантом для «Арсенала», - сказал Уинтерберн.

Эксперт не уверен, что Абрахам захочет возвращаться в АПЛ.

«Но давайте подождем и посмотрим, я думаю, за ним будут наблюдать, потому что он молод и кто-то обязательно проявит интерес к нему», - сказал он.

В этом сезоне Абрахам в Серии А провел 29 матчей, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.