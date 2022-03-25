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Миливоевич: Буду бороться за место в основе «Кристал Пэлас»

25 Марта 2022 • 09:39 Комментировать

Полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич заявил, что собирается бороться за место в стартовом составе.

«Я всегда готов бороться и никогда не сдамся. До конца своей карьеры я буду бороться и делать все возможное, и тренер может решить, достаточно ли для него этого. Я делаю то, что считаю самым важным, и делаю все возможное», - сказал Миливоевич.

Сербский полузащитник и капитан клуба плохо начал сезон после смерти своего отца, а также из-за травмы, которая задержала его возвращение в строй. В этом сезоне 30 летний футболист провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Лука Миливоевич
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