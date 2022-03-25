Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето

Руководители английского «Ньюкасла» определились с суммой, которую клуб готов потратить этим летом на трансферы.

По информации The Telegraph, английская команда не планирует этим летом подписывать больших звёзд. Трансферный бюджет «сорок» будет равен 60 миллионам фунтов. Нынешний тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хотел бы летом подписать в команду ещё трёх или четырёх новых футболистов, которые бы смогли усилить «сорок».

Напомним, что на данный момент «Ньюкасл» занимает в английском чемпионате 14-ю строчку.