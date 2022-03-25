Пети: Уверен, что «Челси» пройдет мадридский «Реал»

Бывший футболист «Челси» и «Арсенала» Эммануэль Пети заявил, что уверен в победе «Челси» над реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я был на игре против «ПСЖ», и оказалось, что французский клуб был лучшей командой в обеих играх и должен был забить как минимум пять или шесть голов. Это именно то, что сделала «Барселона» в класико — и если вы посмотрите на «Челси», в их команде очень много игроков, которые могут вам навредить», - сказал Пети.

Он добавил, что уверен в выходе «Челси» в полуфинал. «Челси» сыграет с «Реалом» в первом матче четвертьфинала 6 апреля, ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.