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«Ньюкасл» и «Астон Вилла» следят за ситуацией с Погба

25 Марта 2022 • 08:05 Комментировать

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» следят за ситуацией с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, контракт которого истекает этим летом. Ранее Погба неоднократно заявлял, что хочет покинуть нынешний клуб в межсезонье.

«В этом году мы ничего не выиграли. Будь то с «Манчестер Юнайтед» или с другим клубом, я хочу выигрывать трофеи», - сказал Погба в интервью The Sun.

Футболист добавил, что мысли о смене клуба начали приходить еще тогда, когда главным тренером «МЮ» был Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Поль Погба Астон Вилла
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