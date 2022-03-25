«Ньюкасл» и «Астон Вилла» следят за ситуацией с Погба

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» следят за ситуацией с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, контракт которого истекает этим летом. Ранее Погба неоднократно заявлял, что хочет покинуть нынешний клуб в межсезонье.

«В этом году мы ничего не выиграли. Будь то с «Манчестер Юнайтед» или с другим клубом, я хочу выигрывать трофеи», - сказал Погба в интервью The Sun.

Футболист добавил, что мысли о смене клуба начали приходить еще тогда, когда главным тренером «МЮ» был Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».