Уайт: Хотел доказать Каррагеру и Невиллу, что они не правы

Защитник «Арсенала» и сборной Англии рассказал журналистам, как критика в начале сезона заставила его стать лучше.

24-летний футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» за 50 миллионов фунтов стерлингов в начале сезона. Ожидания были высокими, но в начале его выступления не соответствовали им. После первого поражения в Премьер-лиге от «Брентфорда» Уайт подвергся критике со стороны экспертов Sky Sports Гэри Невилла и Джейми Каррагера.

«Это не было приятным чувством, но оно дало мне больше стимула, чтобы преуспеть. Дело в том, что кое-что из того, что они говорили, было правдой», - сказал Уайт.

Сейчас защитник регулярно выходит в стартовом составе своего клуба, а «Арсенал» успешно борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Было трудно начать, и это было не то, чего я хотел, но сейчас, когда идет сезон, я играю каждую неделю, у команды все хорошо, и это очень позитивно», - сказал защитник «канониров».