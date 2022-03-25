«Нант» заинтересован в приобретении Сансона

«Нант» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона.

27-летний полузащитник был приобретен «Виллой» в прошлом сезоне, н не смог пробиться в основной состав.

В этом сезоне в АПЛ Сансон провел 9 матчей, так и не отметившись результативными действиями, и явно не входит в планы главного тренера клуба Стивена Джеррарда.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Кристал Пэлас».

Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.