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«Нант» заинтересован в приобретении Сансона

25 Марта 2022 • 01:21 Комментировать

«Нант» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона.

27-летний полузащитник был приобретен «Виллой» в прошлом сезоне, н не смог пробиться в основной состав.

В этом сезоне в АПЛ Сансон провел 9 матчей, так и не отметившись результативными действиями, и явно не входит в планы главного тренера клуба Стивена Джеррарда.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Кристал Пэлас».

Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Нант Морган Сансоне Астон Вилла
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