Марш о Бьелсе: Он оказал огромное влияние на «Лидс», будет сложно его заменить

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал журналистам свое мнение о бывшем тренере клуба Марсело Бьелсе.

«Впечатление, которое Бьелса произвел почти за четыре года в Лидсе, было экстраординарным, это действительно так. Он оказал огромное влияние. Ходили разговоры о том, что я, возможно, приду в «Лидс» летом и даже тогда я знал, что будет сложно заменить такую легенду, как он», - сказал марш в интервью The Athletic.

Марш подчеркнул, что он рассматривал шанс управлять таким клубом, как «Лидс», как большую возможность, от которой было слишком сложно отказываться. «Лидсу» под руководством Марша удалось выиграть подряд в двух последних матчах Премьер-лиги, и оторваться от зоны вылета на семь очков.