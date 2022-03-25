«Лидс» присматривается к нападающему «Рейнджерс»

«Лидс» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Райану Кенту, Football Insider.

Сообщается, что в контракте 25-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

В сообщении говорится, что будущее Кента на «Айброкс» неясно, а срок действия его текущего контракта истекает в конце следующего сезона. С момента прихода в «Рейнджерс» в 2018 году Кент принял участие в 163 матчах, забив 30 голов и сделав 43 результативные передачи.

В этом сезоне Кент провел 22 матча в шотландском высшем дивизионе и забил 2 гола.