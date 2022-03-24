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«Тоттенхэм» и еще три клуба АПЛ заинтересованы в Митчелле

24 Марта 2022 • 23:56 Комментировать

«Тоттенхэм» и еще три клуба АПЛ заинтересованы в защитнике «Кристал Пэлас» Тайрике Митчелле, сообщает The Sun.

Футболист в этом сезоне регулярно выходит в основном составе «Кристал Пэлас», а на днях впервые получил вызов в сборную Англии.

Ранее сообщалось, что этим летом Антонио Конте хочет укрепить позицию левого защитника, поскольку его не убедила игра Серхио Регилона. Также за прогрессом 22-летнего игрока следят «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». В этом сезоне в АПЛ Митчелл провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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Тоттенхэм Кристал Пэлас
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