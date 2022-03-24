«Ньюкасл» вернется к трансферу Экитике летом

«Ньюкасл» вернется к обсуждению перехода нападающего «Реймса» Уго Экитике в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Зимой английский клуб пытался выкупить 19 летнего форварда, но тогда сделка сорвалась. Ожидается, что клуб АПЛ продолжит переговоры по окончании сезона. В этом сезоне нападающий сыграл за «Реймс» 24 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Его контракт с французским клубом истекает в 2014 году.