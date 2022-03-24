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Льорис о Салиба: Впечатляет, что он делает в 21 год

24 Марта 2022 • 23:08 Комментировать

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился с журналистами мнением о прогресс защитника Вильяма Салиба.

«То, что он делает в таком клубе, как «Марсель», в возрасте 21 год, это впечатляет. В нем есть эта спокойная сила. Мы чувствуем, что он готов и спокоен. У него есть все, чтобы подняться на новый уровень в своей карьере. Если представится шанс, для него нет ничего лучше, чем сыграть свой первый матч за Францию на «Велодроме», - сказал Льорис.

Защитник «Марселя» Салиба впервые получил вызов в сборную. Сборная Франции в пятницу проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Марсель Сборная Франции Уго Льорис Вильям Салиба
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