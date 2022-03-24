«Интер», «Милан», «Наполи» и клубы АПЛ интересуются Бараком

«Интер», «Милан», «Наполи» и клубы АПЛ интересуются полузащитником «Вероны» Антонином Бараком.

В этом сезоне Барак сыграл 25 матчей в Серии А, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Уточняется, что «Верона» не собирается отпускать полузащитника менее чем за 20 миллионов евро. Цена может вырасти, если сборная Чехии, за которую выступает футболист, выйдет в финальную часть чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно 27-летнего футболиста пытался приобрести «Тоттенхэм».