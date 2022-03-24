«Реал» отказался от желания подписать Рюдигера

Мадридский «Реал» отказался от желания подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера, после того как футболист заявил, что хочет перейти в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что защитником также интересовалась «Бавария», но, как и «Реал», решила прекратить переговоры, когда ознакомилась с финансовыми требованиями защитника. Контракт футболиста заканчивается этим летом и он может перейти в любой клуб на правах свободного агента. Как уточняют источники, Рюдигер запрашивает 30 миллионов евро подъемных.

В этом сезоне в АПЛ футболист провел 26 матчей и забил 2 гола.