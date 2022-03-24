Давид Райя: Когда вызвали в сборную, подумал, что это шутка

Голкипер сборной Испании Давид Райя рассказал журналистам о своих чувствах, после того как получил первый вызов в сборную.

«У меня всегда была цель представлять Испанию. Но когда тебе говорят, ты не веришь. Странное чувство — задаваться вопросом, шутят они или нет. Но когда мне сказали об этом перед всеми, я понял, что это правда», - сказал Райя в эксклюзивном интервью Marca.

26-летний вратарь родился в Барселоне, но всю свою взрослую карьеру провел в Англии, переехав туда в 16 лет. Сейчас он защищает ворота «Брентфорда», пройдя путь от 5-го дивизиона до вратаря клуба АПЛ.