«Ньюкасл» хочет избавиться от Альмирона

«Ньюкасл» хочет избавиться от полузащитника Мигеля Альмирона.

Вингер подписал контракт с «Ньюкаслом», перейдя в клуб зимой 2019 года, когда тренером клуба был Стив Брюс, но так и не стал игроком основного состава. В 115 матчах за «Ньюкасл» он забил 18 голов. Этим летом «сороки» постараются избавить от футболиста. Клуб установил цену в 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Football Insider.

Зимой «Ньюкасл» проявил большую активность на трансферном рынке, подписав несколько дорогостоящих игроков. Руководство клуба надеется в будущем бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.