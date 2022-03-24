Сака сдал положительный тест на коронавирус и покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не поможет сборной Англии в ближайших матчах.

Как сообщает Sky Sports, молодой футболист сдал положительный тест на коронавирус и покинул расположение сборной. Таким образом, Сака не сыграет в товарищеских матчах со сборными Кот-д’Ивуара и Швейцарии.

20-летний англичанин сыграл двадцать восемь матчей за «Арсенал» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Сака с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.