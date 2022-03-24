Сака выбыл из сборной Англии из-за ковида

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака покинул расположение сборной из-за положительного результата та\еста на ковид. Сака тренировался со своими товарищами по сборной Англии во вторник, но со среды изолировался от остальной команды и теперь вернулся домой.

Он отметил в своих соцсетях: «Я буду поддерживать парней из дома в эти выходные, и я не могу дождаться, когда скоро вернусь к тому, что я люблю».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже сообщил, что не будет никого вызывать на замену полузащитнику «Арсенала».