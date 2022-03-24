Жедсон Фернандеш: Люди, которые критикуют Роналду, ничего не понимают в футболе

Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Жедсон Фернандеш встал на защиту легенды сборной, заявив, что его критики ничего не смыслят в футболе.

«Я могу сказать, что люди, которые негативно отзываются о Криштиану Роналду, ничего не понимают в футболе. Это легендарное имя. Все знают, что он значит для Португалии. Критики могут смотреть только на цифры, но я полностью не согласен с этой критикой», - сказал Фернандеш.

Он отметил, что считает Роналду очень ценным игроком и важным для сборной Португалии.

В последнее время Роналду подвергся критики со стороны СМИ за неудачное выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.