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Жедсон Фернандеш: Люди, которые критикуют Роналду, ничего не понимают в футболе

24 Марта 2022 • 21:20 Комментировать

Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Жедсон Фернандеш встал на защиту легенды сборной, заявив, что его критики ничего не смыслят в футболе.

«Я могу сказать, что люди, которые негативно отзываются о Криштиану Роналду, ничего не понимают в футболе. Это легендарное имя. Все знают, что он значит для Португалии. Критики могут смотреть только на цифры, но я полностью не согласен с этой критикой», - сказал Фернандеш.

Он отметил, что считает Роналду очень ценным игроком и важным для сборной Португалии.

В последнее время Роналду подвергся критики со стороны СМИ за неудачное выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Жедсон Фернандеш
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