Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» интересуется Ботманом

24 Марта 2022 • 21:13 Комментировать

«Вест Хэм» заинтересован в покупке защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает Northern Echo. 22-летний футболист уже привлекал внимание «Ливерпуля» и «Милана» в прошлом, а теперь стал предметом интереса со стороны других клубов АПЛ, в частности «Вест Хэма».

Предполагается, что в летнее трансферное окно за футболиста развернется настоящая битва.

В этом сезоне в Лиге 1 Ботман сыграл 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Вест Хэм Свен Ботман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
21:20 · Англия. Премьер-лига
Жедсон Фернандеш: Люди, которые критикуют Роналду, ничего не понимают в футболе
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Ботманом
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Араухо
20:40 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Сака претендует на звание лучшего игрока месяца АПЛ за март
20:07 · Англия. Премьер-лига
Кейн о Конте: Антонио – фантастический тренер
19:01 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд опроверг слухи о свое желании стать помощником Тен Хага в «МЮ»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» считает, что Рюдигер слишком стар, чтобы требовать такую зарплату
18:16 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: Трудно сказать, почему не получилось в «Барсе», но настало время двигаться вперед
18:10 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо: В противостоянии с «Реалом» фаворитов нет
18:00 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: Мне нравится «Сити», но у «Ливерпуля» сейчас одна из величайших команд в истории
16:13 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал самого любимого футболиста 1
16:03 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал о своих кумирах детства
15:44 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Кесси в «Челси»
Все новости
Рекомендуем