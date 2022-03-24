«Вест Хэм» интересуется Ботманом

«Вест Хэм» заинтересован в покупке защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает Northern Echo. 22-летний футболист уже привлекал внимание «Ливерпуля» и «Милана» в прошлом, а теперь стал предметом интереса со стороны других клубов АПЛ, в частности «Вест Хэма».

Предполагается, что в летнее трансферное окно за футболиста развернется настоящая битва.

В этом сезоне в Лиге 1 Ботман сыграл 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.