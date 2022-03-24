«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Араухо

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за подписание защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Marca.

Контракт защитника в каталонском клубе заканчивается в 2023 году. По последней информации, Араухо отклонил несколько предложений от «Барселоны» о продлении контракта. Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» будет приоритетным клубом, в который перейдет Араухо в случае, если он покинет «Барселону».

В этом сезоне Араухо провел в Ла Лиге 22 матча и забил 4 гола. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.