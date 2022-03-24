Кейн о Конте: Антонио – фантастический тренер

Нападающий «Тоттенхэма» в самых лучших тонах рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Антонио Конте.

«Антонио — фантастический тренер, с тех пор как он пришел, мы очень хорошо поладили. Он привносит в игру свои идеи, он привносит то, как он хочет, чтобы я играл, поэтому я определенно научился у него другим аспектам моей игры», — сказал Кейн на пресс-конференции.

Форвард добавил, что итальянский наставник постоянно заставляет Кейна продвигаться к собственным границам и развиваться.

«Я чувствую, что могу продолжать совершенствоваться, и Антонио определенно является менеджером, который будет всегда подталкивать вас к вашим границам, и мне нравится иметь такого человека в качестве тренера», - сказал Кейн.