Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн о Конте: Антонио – фантастический тренер

24 Марта 2022 • 20:07 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» в самых лучших тонах рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Антонио Конте.

«Антонио — фантастический тренер, с тех пор как он пришел, мы очень хорошо поладили. Он привносит в игру свои идеи, он привносит то, как он хочет, чтобы я играл, поэтому я определенно научился у него другим аспектам моей игры», — сказал Кейн на пресс-конференции.

Форвард добавил, что итальянский наставник постоянно заставляет Кейна продвигаться к собственным границам и развиваться.

«Я чувствую, что могу продолжать совершенствоваться, и Антонио определенно является менеджером, который будет всегда подталкивать вас к вашим границам, и мне нравится иметь такого человека в качестве тренера», - сказал Кейн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
21:20 · Англия. Премьер-лига
Жедсон Фернандеш: Люди, которые критикуют Роналду, ничего не понимают в футболе
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Ботманом
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Араухо
20:40 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Сака претендует на звание лучшего игрока месяца АПЛ за март
20:07 · Англия. Премьер-лига
Кейн о Конте: Антонио – фантастический тренер
19:01 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд опроверг слухи о свое желании стать помощником Тен Хага в «МЮ»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» считает, что Рюдигер слишком стар, чтобы требовать такую зарплату
18:16 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: Трудно сказать, почему не получилось в «Барсе», но настало время двигаться вперед
18:10 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо: В противостоянии с «Реалом» фаворитов нет
18:00 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: Мне нравится «Сити», но у «Ливерпуля» сейчас одна из величайших команд в истории
16:13 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал самого любимого футболиста 1
16:03 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал о своих кумирах детства
15:44 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Кесси в «Челси»
Все новости
Рекомендуем