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Рио Фердинанд опроверг слухи о свое желании стать помощником Тен Хага в «МЮ»

24 Марта 2022 • 19:01 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рио Фердинанд опроверг слухи о том, что он хочет стать ассистентом Эрика Тен Хага.

Информация о намерении Фердинанда появилась в сети. Скорее всего, это был фейк, заявил Фердинанд в интервью журналистам.

«Я не собираюсь. Я туда не пойду. У меня хорошие отношения с клубом, хорошие отношения с людьми, которые работают там. Я знаю многих парней, которые там играют, парней, работающих в структуре», - сказал Фердинанд.

Впрочем, бывший защитник клуба добавил, что нынешним игрокам «Юнайтед» «определенно нужна взбучка» и, если бы он руководил командой, она бы не заставила долго ждать.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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