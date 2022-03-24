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«Бавария» считает, что Рюдигер слишком стар, чтобы требовать такую зарплату

24 Марта 2022 • 18:44 Комментировать

«Бавария» решила не продолжать переговоры с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. Представители клуба считают, что футболист уже не молод и требует слишком высокую зарплату.

Контракт 29-летнего защитника заканчивается этим летом. Его требования о заработной плате в размере около 200 000 фунтов стерлингов в неделю являются причиной того, что «Челси» не согласовал с ним новый контракт, и, похоже, «Бавария» также решила последовать этому примеру.

Немецкое издание BILD сообщает, что, если Рюдигер не снизит свои требования, «Бавария» не будет предлагать ему подписать контракт. Ранее сообщалось, что футболистом также усиленно интересуется «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Антонио Рюдигер
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