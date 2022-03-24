Коутиньо: Трудно сказать, почему не получилось в «Барсе», но настало время двигаться вперед

Полузащитник «Астон Виллы» Фелиппе Коутиньо рассказал журналистам о времени, проведенном в «Барселоне», и о планах на будущее.

«Трудно сказать, что не сработало в «Барсе». Я хорошо провел там время, но обстоятельства и манера игры были факторами, которые могли быть другими. Пришло время двигаться вперед, с большим уважением и профессионализмом», - сказал Коутиньо.

Также он добавил, что все его мысли сейчас – о «Астон Вилле».

«У меня прекрасная история в «Ливерпуле», я был счастлив там, теперь я начинаю писать историю в «Астон Вилле», - сказал полузащитник.