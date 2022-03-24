Маркос Алонсо: В противостоянии с «Реалом» фаворитов нет

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии «Челси» с «Реалом» одинаковы у обоих клубов.

«Я думаю, что фаворитов нет. На данный момент играть трудно с любой командой и это наверняка будет красивая и сложная игра. Давайте скажем так, у обоих клубов шанс составляет 50%», - сказал Алонсо.

Он добавил, что большое значение будут иметь нюансы.

«На данный момент в Лиге чемпионов все очень ровно и зависит от очень мелких деталей», - сказал защитник «Челси». «Челси» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Первый матч продет 6 апреля в Лондоне.