Фаулер: Мне нравится «Сити», но у «Ливерпуля» сейчас одна из величайших команд в истории

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер заявил, что нынешний «Ливерпуль» обладает одним из лучших составов в истории клуба.

«Я думаю, что сейчас здорово быть болельщиком «Ливерпуля», потому что мы видим то, что не видели в прошлом. Я знаю, что клуб выигрывал трофеи и раньше, но я думаю, что мы видим сейчас. возможно, одну из величайших команд в истории клуба», - сказал Фаулер.

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл кубок Лиги и продолжает борьбу за титул в трех турнирах – чемпионате Англии, Кубке Англии и Лиге чемпионов.