Салах рассказал о своих кумирах детства

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, на кого он равнялся в то время, когда начинал заниматься футболом.

Салах рассказал, что он представлял перед собой Зидана, Роналдо и Тотти в то время, когда играл ещё с друзьями на улице. «Это были уникальные футболисты, делали то, что не могли продемонстрировать другие», - подчеркнул Салах в интервью Goal.

Ближайший свой матч сборная Египта проведёт против Сенегала 25 марта, начало - 22:30 мск. Наш портал покажет прямую текстовую трансляцию этого поединка.