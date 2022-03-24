«Милан» нашёл замену Кесси в «Челси»

Руководители «Милана» хотят летом попробовать подписать итальянского полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо.

По информации Calciomercato, миланская команда хочет заполучить 30-летнего итальянского футболиста, который должен будет заменить в «Милане» Франка Кесси. Напомним, что ивуарийский полузащитник летом собирается на правах свободного агента перебраться в «Барселону».

В этом сезоне Жоржиньо провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 24 встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя ассистами.