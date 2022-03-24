Английским клубам запретили подписывать футболистов из РПЛ и УПЛ

В АПЛ решили запретить своим клубам подписывать игроков из чемпионатов России и Украины до конца сезона. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, такое решение было принято ради сохранения целостности чемпионата. Переходы могут быть осуществлены с открытием трансферного окна.

Ранее подобные запреты ввели в чемпионатах Германии и Италии.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в России приостанавливать свои контракты в одностороннем порядке и выступать за клубы из других чемпионатов до конца текущего сезона.