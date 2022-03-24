Кейн едет в Катар, чтобы сражаться за «человеческие ценности»

Тренд на следование «гуманным и человеческим ценностям» внезапно вошел в моду среди европейских обывателей, и известные спортсмены стараются придерживаться его. Также Кейн намекнул на то, что считает Катар одной из стран, которая «нарушает права человека».

- Наша команда не может остаться в стороне в борьбе за права человека. Мы, игроки, не выбираем страну, в которой проводится чемпионат мира, но можем попробовать пролить свет на моменты, которые остаются в тени без нашего соучастия. Мы наверняка найдем способ передать всем положительный месседж, - пояснил Кейн, слова которого цитирует Sky Sports.