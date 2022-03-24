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Абрамовичу позволили вложить в «Челси» ещё 30 млн фунтов для поддержания клуба

24 Марта 2022 • 08:28 Комментировать (1)

Правительство Великобритании позволило Роману Абрамовичу вложить немного денег для поддержания работы лондонского «Челси».

По информации Sky Sports, владелец лондонской команды до продажи клуба может вложить в «Челси» ещё около 30 миллионов фунтов для того, чтобы поддержать «синих», у которых после санкций в отношении Абрамовича начались проблемы с финансами.

Напомним, что из-за санкций многие спонсоры ушли из лондонского клуба. Стоит отметить, что «Челси» также запрещено осуществлять трансферы и подписывать новые контракты с футболистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Английская Премьер-лига
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