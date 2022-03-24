Абрамовичу позволили вложить в «Челси» ещё 30 млн фунтов для поддержания клуба

Правительство Великобритании позволило Роману Абрамовичу вложить немного денег для поддержания работы лондонского «Челси».

По информации Sky Sports, владелец лондонской команды до продажи клуба может вложить в «Челси» ещё около 30 миллионов фунтов для того, чтобы поддержать «синих», у которых после санкций в отношении Абрамовича начались проблемы с финансами.

Напомним, что из-за санкций многие спонсоры ушли из лондонского клуба. Стоит отметить, что «Челси» также запрещено осуществлять трансферы и подписывать новые контракты с футболистами.