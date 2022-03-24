Деклан Райс определился со своим будущим

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс принял решение о своем будущем.

Футболист сборной Англии долгое время вел переговоры с двумя клубами АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если верить изданию Evening Standard, 23-летний футболист желает продолжить карьеру в Лондоне.

Англичанин не планирует уезжать из города и хочет поработать с Томасом Тухелем.

Сегодня у «Челси» очень тяжелая ситуация, но после продажи клуба инвестиции в летние трансферы обязательно будут.

Также отметим, что «Вест Хэм» желает получить за трансфер Райса более 100 млн евро.