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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деклан Райс определился со своим будущим

24 Марта 2022 • 01:52 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс принял решение о своем будущем.

Футболист сборной Англии долгое время вел переговоры с двумя клубами АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если верить изданию Evening Standard, 23-летний футболист желает продолжить карьеру в Лондоне.

Англичанин не планирует уезжать из города и хочет поработать с Томасом Тухелем.

Сегодня у «Челси» очень тяжелая ситуация, но после продажи клуба инвестиции в летние трансферы обязательно будут.

Также отметим, что «Вест Хэм» желает получить за трансфер Райса более 100 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Деклан Райс
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