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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн ответил на вопрос о своем будущем

23 Марта 2022 • 20:23 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в очередной раз ответил на вопрос о своем будущем.

«Я сосредоточен на успешном завершении этого сезона. Я не могу предсказать будущее, сейчас для меня самое главное - подойти к чемпионату мира в хорошей форме», - цитирует Кейна Дэн Килпатрик.

28-лентий Кейн сыграл 41 матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать два гола и отдал шесть голевых передач. Действующее соглашение англичанина со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в сто миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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