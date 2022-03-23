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Ральф Рангник хочет поработать с тен Хагом в «МЮ»

23 Марта 2022 • 17:58 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с оптимальной кандидатурой главного тренера клуба со следующего сезона.

Немецкий специалист будет выступать в качестве консультанта, работать с тренерским штабом и подсказывать менеджменту в направлении трансферного рынка. Рангник хотел бы видеть на должности менеджера именно тен Хага.

Боссы «МЮ» уже провели с голландцем собеседование. Если верить СМИ, уровень английского языка специалиста полностью устроил руководителей. Следующим этапом станет собеседование с Почеттино, если аргентинец все-таки примет решение покинуть Париж.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг
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