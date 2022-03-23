Ральф Рангник хочет поработать с тен Хагом в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с оптимальной кандидатурой главного тренера клуба со следующего сезона.

Немецкий специалист будет выступать в качестве консультанта, работать с тренерским штабом и подсказывать менеджменту в направлении трансферного рынка. Рангник хотел бы видеть на должности менеджера именно тен Хага.

Боссы «МЮ» уже провели с голландцем собеседование. Если верить СМИ, уровень английского языка специалиста полностью устроил руководителей. Следующим этапом станет собеседование с Почеттино, если аргентинец все-таки примет решение покинуть Париж.