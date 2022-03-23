«Интер» готов отпустить Де Врея, «Ньюкасл» заинтересован в покупке

«Интер» готов выслушать предложения по покупке защитника Стефана Де Врея, сообщает TMW.

Контракт футболиста заканчивается летом 2023 года и миланский клуб не хочет бесплатно терять футболиста.

Ранее сообщалось, что «Интер» пытался согласовать с игроком условия нового контракта, но переговоры не увенчались успехом. Де Врей провел за клуб 155 матчей с момента своего перехода в 2018 году.

«Ньюкасл» был связан с переходом де Врея в январе. В прошлом месяце также появились сообщения о том, что «сороки» готовы заплатить за защитника 20 миллионов фунтов стерлингов.