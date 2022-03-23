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Погба: Это нормально, что за сборную я играю лучше, чем за «МЮ»

23 Марта 2022 • 14:19 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба заявил, что за сборную ему играть намного приятней.

Погба ответил на вопрос журналистов, где и почему ему комфортней играется – в сборной или клубе.

«Это правда. В сборной у меня намного больше игрового времени, система другая, чем в моем клубе. На самом деле все просто, в сборной я играю на своей позиции. Я знаю свою роль, чувствую доверие тренера, игроков. Нормально чувствовать эту разницу с «Манчестером», потому что трудно быть последовательным, когда вы часто меняете позицию, а также стиль игры или партнеров», - сказал Погба

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции Поль Погба
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