Уорнок: Майк Дин заканчивает с судейством? Это нужно было сделать десять лет назад!

Бывший тренер «Шеффилд Юнайтед» и «Кардиффа» Нил Уорнок саркастически воспринял новость о том, что арбитр АПЛ Майк Дин решил закончить карьеру.

«Он должен был это сделать еще десять лет назад», - сказал Уорнок.

Экс-наставник признался, что ему никогда не импонировал стиль судейства Дина.

«Хорошего арбитра никогда не видно - говорил мне мой папа. И Дин мог так судить, но ему всегда приходилось по какой-то причине делать что-то лишнее, чтобы оказаться в центре внимания», - сказал Уорнок.

После ухода Дин собирается продолжить работать помощником судьи, обслуживая систему ВАР.

«Если так буде, они, я думаю, изменят систему, чтобы камера следила не за игроками, а именно за Дином», - подытожил Уорнок.