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«Ювентус» начал переговоры по поводу Салаха

23 Марта 2022 • 13:10 Комментировать

«Ювентус» начал переговоры с «Ливерпулем» по поводу перехода нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Египта является одной из основных целей «Ювентуса», чтобы заменить Пауло Дибалу, который покинет «Бьянконери» по истечении своего контракта в июне.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года, а переговоры о продлении его пребывания в клубе за последние несколько месяцев не продвинулись.

По сообщению итальянской газеты, «Ювентус» предварительно связался с окружением вингера, чтобы выяснить его доступность летом.

Трансфер может осложниться в связи с существующим контрактом футболиста. Салах зарабатывает 11 миллионов евро на «Энфилде», а «Ювентус» может не потянуть такую заработную плату.

Сейчас самым высокооплачиваемым игроком туринского клуба является защитник де Лихт, он получает 8 миллионов евро в год. За ним следует Влахович – 7 миллионов евро. Это максимальная зарплата, которую «Ювентус» может позволить новичкам клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Мохамед Салах
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