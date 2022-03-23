«Порту» заинтересован в переходе Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в сферу интересов «Порту», сообщают сразу несколько источников.

Португальский клуб не является самым богатым среди европейских топов, но в команде с оптимизмом смотрят на подписание звездного ветерана, сообщает Football Insider.

Роналду начинал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» - одном из главных соперников «Порту».

В этом сезоне португалец в составе «Манчестер Юнайтед» провел 24 матча в АПЛ, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Трансферная стоимость 37-летнего Роналду по оценкам портала Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.