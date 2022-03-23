«Лидс» хочет продлить контракт с Филлипсом

Руководители «Лидса» планируют в ближайшее время подписать новое соглашение с английским полузащитником Кэлвином Филлипсом.

По информации The Times, «павлины» готовы подписать с 26-летним английским футболистом новый долгосрочный контракт. Действующий договор Филлипса с «Лидсом» рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Кэлвин попал в сферу интересов «Астон Виллы» и «Вест Хэма».

В этом сезоне Кэлвин Филлипс провёл в английском чемпионате 12 поединков и отметился одной результативной передачей.